Британская полиция сообщила о «зашкаливающем» количестве зрителей пиратских спортивных трансляций: «Вы буквально финансируете преступную деятельность: от наркоторговли до торговли людьми»
Количество людей, пользующихся незаконными спортивными трансляциями в Великобритании, «зашкаливает», что создает дополнительную нагрузку на правоохранительные органы. Об этом заявила руководитель отдела по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности Эмма Уорби.
По ее словам, использование ТВ-приставок с возможностью нелегального доступа к трансляциям становится все более распространенным явлением – и вещательные компании справедливо считают, что это обесценивает рынок спортивных прав.
Эти устройства часто поставляются с предустановленным ПО, позволяющим проигрывать нелегальные спортивные трансляции и каналы со всего мира.
Телерадиокомпании и полиция уже высказывали тревогу по поводу того, что массовое распространение нелегальных стриминговых устройств «нормализует» пиратство в глазах многих болельщиков – как в Великобритании, так и по всей Европе.
Как отметила Уорби, полиция уже выявила четкие связи между пиратскими сервисами, отмыванием денег и мошенничеством. И это должно заставить зрителей задуматься.
«Преступники используют ваши деньги – честно заработанные вами – на разные цели: от наркотиков до принудительного труда и торговли людьми.
Вы буквально финансируете организованную преступность, так что это далеко не безобидное дело», – заявила Эмма Уорби.
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