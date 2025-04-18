Великий камбэк «МЮ» в Лиге Европы, Кучеров – лучший бомбардир НХЛ, Панарина обвинили в сексуальном насилии, «Спартак» разнес «Салават», «Челси» в полуфинале ЛК, сэйвы Хайкина и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» и «Лион» выдали матч года в 1/4 финала Лиги Европы – 5:4! «МЮ» выиграл первый тайм 2:0, во второй половине лионцы забили дважды за шесть минут, а в конце основного времени остались в меньшинстве, но после этого гости забили два гола в дополнительное время, а затем настала пора для великого камбэка «Юнайтед» – Бруну реализовал пенальти на 114-й, Майну сравнял счет на 120-й, Магуайр забил на 121-й.

Также в четверг «Лацио» вылетел от «Буде-Глимт» (3:1, пенальти – 2:3) – российский голкипер Никита Хайкин сделал два сэйва в серии, «Тоттенхэм» в гостях одолел «Айнтрахт» (1:0), «Атлетик» разобрался дома с «Рейнджерс» (2:0). Сформировались пары 1/2 финала .

«Челси» проиграл «Легии» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций, но пробился в полуфинал. Все результаты дня – здесь . А пары 1/2 финала – тут .

2. Сотрудница «Рейнджерс» обвиняла Артемия Панарина в сексуальном насилии , форвард якобы повалил ее на кровать в отеле в 2023-м. Российский хоккеист и компания MSG выплатили жертве компенсацию за неразглашение.

3. Во втором раунде Кубка Гагарина «Спартак» разнес «Салават Юлаев» (6:2) и ведет в серии 3-1. «Авангард» проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ) и уступает 1-3 в серии.

4. В НХЛ завершился регулярный чемпионат. Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку (121 очко в 78 матчах) и стал обладателем «Арт Росс Трофи» во втором сезоне подряд и в 3-й раз в карьере.

Снайперскую гонку и «Морис Ришар Трофи» впервые выиграл форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 шайбы в 71 игре). Александр Овечкин, забивший «Питтсбургу» в последний день регулярки (44-й гол в 65 играх), разделил 3-е место в гонке. Все результаты дня – здесь .

5. Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на турнире World Team Trophy в Японии. У женщин победила Алиса Лью из США. В ритм-танце первыми также стали американцы – Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

6. Пишут, что Карло Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании 26 апреля. Впрочем, есть версия, что тренер может остаться в случае победы над «Барселоной». Хотя игроки «Мадрида» теряют доверие к итальянцу и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, президент Перес знает об этом. В клубе полагают, что пора расстаться с некоторыми футболистами.

7. Де Минаур, Алькарас, Хачанов, Рууд, Циципас, Руне, Фис вышли в 1/4 финала в Барселоне, Рублев выбыл. Гауфф, Пегула, Остапенко, Паолини, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала в Штутгарте, Мирра Андреева, Шнайдер выбыли.

8. Новости хоккея. В допинг-пробе защитника ЦСКА Никиты Седова в 4,7 раза превышена норма мельдония . Александр Георгиев покинет «Сан-Хосе» по окончании сезона, вратарь не рассматривает вариант продолжения карьеры в России.

9. Фигурист Марк Кондратюк заработал больше всех призовых (11,53 млн рублей) из российских спортсменов зимних видов спорта в сезоне-2024/25, лыжник Александр Большунов – только 7-й.

10. Защитник Вирджил Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем», капитан остается еще на два года , как и Мохамед Салах. А Трент Александер-Арнолд уйдет?

11. Россиянка Зарина Гусалова заняла второе место в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Молдавии.

12. Олимпийский чемпион Ахмед Хафнауи дисквалифицирован на 21 месяц . Пловец из Туниса наказан за неоднократный пропуск допинг-тестов.

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