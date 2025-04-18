Флик о календаре: «Во всех лигах защищают клубы, играющие в ЛЧ, в Испании – нет, им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Хотел бы увидеть того, кто составляет расписание»

Тренер «Барсы» Ханси Флик раскритиковал боссов Ла Лиги за составление календаря.

«Барселона » прошла дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0, 1:3). В полуфинале команда Флика сыграет с «Интером».

«Знаете, сколько матчей мы сыграли за последние недели? Много. И знаете ли вы, что то же самое нас ждет в Милане? Из Дортмунда мы вернулись поздно – в 3 или 4 часа ночи, игроки легли спать в 5 утра. Мы не жалуемся, но такое происходит только здесь.

Во всех лигах защищают игроков и клубы, когда они играют в Лиге чемпионов. У нас нет времени на отдых. Я бы хотел поговорить с теми, кто за это отвечает, потому что у них нет ни малейшего представления о том, каково это для клубов. Может быть, мы сейчас не в лучшей форме, и соперник был лучше, но мы в полуфинале.

Мы плохо сыграли в Дортмунде, но я горжусь игроками, потому что они стараются выкладываться по максимуму. Когда мы начали предсезонку – если бы кто-то тогда сказал нам, что 18 апреля у нас будет шанс на требл, – мы бы подписались под этим. В итоге мы проиграли всего один матч. Мы должны сохранять оптимизм, мы понимаем, что делаем, и команда знает, что ей нужно делать завтра (в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» – Спортс’‘).

Я не хочу искать оправдания или жаловаться. Я доволен хотя бы тем, что мы не играем в воскресенье в 14:00 против «Вальядолида» – для меня это нормально. Но почему мы не можем сыграть в 18:00? Почему нет? Назовите хоть одну причину. Я бы хотел увидеть того человека, который составляет расписание – потому что это просто шутка.

Это влияет на весь испанский футбол, потому что если мы добиваемся успеха в Европе, от этого выигрывает вся Ла Лига. У меня нет слов – это невозможно выдержать.

Каждая федерация заботится о своих клубах, а здесь – нет. Им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них нет ни малейшего представления о том, что это значит для футболистов», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.