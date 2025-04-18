  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о календаре: «Во всех лигах защищают клубы, играющие в ЛЧ, в Испании – нет, им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Хотел бы увидеть того, кто составляет расписание»
75

Флик о календаре: «Во всех лигах защищают клубы, играющие в ЛЧ, в Испании – нет, им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Хотел бы увидеть того, кто составляет расписание»

Тренер «Барсы» Ханси Флик раскритиковал боссов Ла Лиги за составление календаря.

«Барселона» прошла дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0, 1:3). В полуфинале команда Флика сыграет с «Интером». 

«Знаете, сколько матчей мы сыграли за последние недели? Много. И знаете ли вы, что то же самое нас ждет в Милане? Из Дортмунда мы вернулись поздно – в 3 или 4 часа ночи, игроки легли спать в 5 утра. Мы не жалуемся, но такое происходит только здесь.

Во всех лигах защищают игроков и клубы, когда они играют в Лиге чемпионов. У нас нет времени на отдых. Я бы хотел поговорить с теми, кто за это отвечает, потому что у них нет ни малейшего представления о том, каково это для клубов. Может быть, мы сейчас не в лучшей форме, и соперник был лучше, но мы в полуфинале.

Мы плохо сыграли в Дортмунде, но я горжусь игроками, потому что они стараются выкладываться по максимуму. Когда мы начали предсезонку – если бы кто-то тогда сказал нам, что 18 апреля у нас будет шанс на требл, – мы бы подписались под этим. В итоге мы проиграли всего один матч. Мы должны сохранять оптимизм, мы понимаем, что делаем, и команда знает, что ей нужно делать завтра (в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» – Спортс’‘).

Я не хочу искать оправдания или жаловаться. Я доволен хотя бы тем, что мы не играем в воскресенье в 14:00 против «Вальядолида» – для меня это нормально. Но почему мы не можем сыграть в 18:00? Почему нет? Назовите хоть одну причину. Я бы хотел увидеть того человека, который составляет расписание – потому что это просто шутка.

Это влияет на весь испанский футбол, потому что если мы добиваемся успеха в Европе, от этого выигрывает вся Ла Лига. У меня нет слов – это невозможно выдержать.

Каждая федерация заботится о своих клубах, а здесь – нет. Им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них нет ни малейшего представления о том, что это значит для футболистов», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
календарь
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБарселона
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБоруссия Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 29 апреля и 7 мая, «Барселона» с «Интером» – 30 апреля и 6 мая
4116 апреля, 22:42
Аморим об ЛЧ: «Она важна для бюджета, но без нее у нас будет больше времени для строительства команды. Тяжело играть по средам и по выходным»
5816 апреля, 13:15
Анчелотти о том, что матч с «Алавесом» не перенесли на субботу: «Это необъяснимо, но у «Реала» будет более 72 часов отдыха. Мы не вправе жаловаться»
6513 апреля, 05:56
Главные новости
Роналду поздравил дочь Беллу Эсмеральду с 3-летием: «Наша любовь всегда с тобой»
116 минут назадФото
Флик о Ямале: «Все знают, что Ламин – гений, несмотря на свои 17 лет. На его плечах лежит большое давление»
320 минут назад
Тимощук о судьях и «Зените»: «Перед голом «Локо» был фол на Венделе. Стопроцентного повтора момента с Мартинсом в игре со «Спартаком» я не видел. Хотелось бы, чтобы ошибок было меньше»
722 минуты назад
Слот о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в выходные: «Я вообще об этом не думаю. Мои мысли сейчас сосредоточены на «Лестере» и на нашей команде»
231 минуту назад
Соболев из-за перехода в «Зенит» прервал ортодонтическое лечение. Клиника сообщила, что форвард хотел «обрести красивую улыбку», Кокорин пошутил: «А почему не обрел?»
5534 минуты назадФото
Артета о чемпионстве «Ливерпуля» в воскресенье: «Им придется отложить вечеринку, если «Арсенал» выиграет свой матч»
950 минут назад
Пьянич о людях в России: «Замечательные и очень честные, хотя кажутся холодными и закрытыми. Подумать не мог, что они настолько хорошие – очень позитивно удивлен»
1254 минуты назад
Гвардиола об ЛЧ: «Сити» вернется туда, надеюсь. Сейчас мы четвертые в АПЛ, но могли быть и на 14-м месте»
1058 минут назад
Флик об «Интере»: «Я восхищаюсь их игрой – фантастическая команда с отличным тренером. Они очень хороши»
22сегодня, 12:19
Алаев о клубах РПЛ: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования, надо быть пожестче. Если следовать правилам до каждой запятой, то играть будет особо некем»
15сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Медина не сыграет с «Акроном». Вингер «Спартака» восстанавливается после травмы и не полетит в Самару
1340 минут назад
Тикнизян о Европе: «Я уже два года фантазирую, где бы хотел играть, а по факту ничего не происходит. Бессмысленные разговоры»
850 минут назад
Семак о матче с «Химками»: «Готовиться сложно – непонятно, как будет играть соперник. «Зенит» отталкивается от себя, сыграют сильнейшие»
11сегодня, 12:34
Станкович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Махачкалой». Его помощник дисквалифицирован на один матч за несогласие с судьей
4сегодня, 12:24
Нино про РПЛ и бразильский чемпионат: «Уровень одинаков. Каждая игра в обоих лигах сравнима с финалом»
1сегодня, 11:40
Семак об РПЛ и Кубке: «Две победы – это не двадцать. Но «Зенит» в обоих турнирах будет бороться за победу»
1сегодня, 11:30
«Наполи» выразил соболезнования в связи с гибелью людей на канатной дороге в Италии. Кабина рухнула после обрыва троса – 4 человека скончались, 1 получил серьезные травмы
1сегодня, 11:15
«Он стоял голый перед министром, с галстуком на шее». Экс-игрок «Гоу Эхед Иглс» о награждении после финала Кубка Нидерландов-1965
2сегодня, 10:55
Нино Мота: «Мне очень нравится Петербург, Россия, «Зенит», люди тоже очень хорошие. Я очень счастлив здесь»
5сегодня, 10:22
Воспитанник «МЮ» Томпсон умер из-за лимфомы в 36 лет. Клуб выразил соболезнования
1сегодня, 09:44Фото