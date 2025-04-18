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Юлия Ефимова не отобралась на чемпионат мира по плаванию-2025

Ефимова не отобралась на чемпионат мира по плаванию-2025.

На чемпионате России в Казани Юлия Ефимова не вышла в финал на 200 м брассом. В предварительном заплыве она стала девятой с результатом 2.32,51. Норматив для участия в чемпионате мира составляет 2.25,56. 

Ранее спортсменка не выполнила норматив на дистанциях 50 и 100 м брассом. 

Чемпионат России является отборочным турниром на соревнования ЧМ по плаванию, которые пройдут с 27 июля по 3 августа в Сингапуре.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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logoсборная России жен
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logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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