Сергей Розанов: «Все сказанное про меня – абсолютная ложь»
Тренер Сергей Розанов отверг обвинения в домогательствах.
Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной обвинила Розанова в домогательствах к дочери, когда той было 11 лет. События, по ее словам, происходили в академии Евгения Плющенко, где Розанов работал в 2020-2021 годах.
Сама Жилина подтвердила слова матери, а совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что знала об этой истории на момент ухода тренера из команды.
«Все сказанное про меня – абсолютная ложь», – сказал Розанов.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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