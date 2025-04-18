РПЛ выделила «Химкам» 50 млн рублей. Это позволило выплатить зарплату за декабрь, часть штаба получила деньги за январь («РБ Спорт»)
Платеж РПЛ в «Химки» составил 50 млн рублей.
По данным «РБ Спорт», это позволило выплатить футболистам заработную плату за декабрь.
Сегодня президент РПЛ Александр Алаев приехал на тренировку «Химок», пообщался с игроками и заявил о том, что лига вводит внешнее управление клубом.
РПЛ провела экстренное онлайн-собрание правления, по итогам которого участники договорились о досрочном выделении «Химкам» денег по ТВ-контракту и из коммерческих доходов. Платеж составил 50 млн рублей – это позволило закрыть долги по зарплате за декабрь, часть штаба получила зарплату за январь.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости