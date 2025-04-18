РПЛ выделила «Химкам» 50 млн рублей. Это позволило выплатить зарплату за декабрь, часть штаба получила деньги за январь («РБ Спорт»)

Платеж РПЛ в «Химки» составил 50 млн рублей.

По данным «РБ Спорт», это позволило выплатить футболистам заработную плату за декабрь.

Сегодня президент РПЛ Александр Алаев приехал на тренировку «Химок», пообщался с игроками и заявил о том, что лига вводит внешнее управление клубом.

РПЛ провела экстренное онлайн-собрание правления, по итогам которого участники договорились о досрочном выделении «Химкам» денег по ТВ-контракту и из коммерческих доходов. Платеж составил 50 млн рублей – это позволило закрыть долги по зарплате за декабрь, часть штаба получила зарплату за январь.