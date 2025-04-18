Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии сайта НХЛ, Кучеров – 2-й, Хеллибак – 3-й, Овечкин – 6-й

Нэтана Маккиннона назвали главным фаворитом на приз «Харт Трофи».

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял Нэтан Маккиннон, получивший 66 баллов, а 6 журналистов отдали ему первую позицию.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 66 баллов (6 первых мест);

2. Никита Кучеров («Тампа ») – 48 (4);

3. Коннор Хеллибак («Виннипег ») – 47 (3);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон ») – 41 (2);

5. Джек Айкел («Вегас ») – 15;

6. Александр Овечкин («Вашингтон») – 7 (1);

7. Митч Марнер («Торонто») – 6;

8. Зак Веренски («Коламбус») – 4;

9. Кэйл Макар («Колорадо») – 3;

10-11-12. Ник Сузуки («Монреаль»), Давид Пастрняк («Бостон»), Куинн Хьюз («Ванкувер») – 1.