Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии сайта НХЛ, Кучеров – 2-й, Хеллибак – 3-й, Овечкин – 6-й
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Нэтан Маккиннон, получивший 66 баллов, а 6 журналистов отдали ему первую позицию.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 66 баллов (6 первых мест);
2. Никита Кучеров («Тампа») – 48 (4);
3. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 47 (3);
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 41 (2);
5. Джек Айкел («Вегас») – 15;
6. Александр Овечкин («Вашингтон») – 7 (1);
7. Митч Марнер («Торонто») – 6;
8. Зак Веренски («Коламбус») – 4;
9. Кэйл Макар («Колорадо») – 3;
10-11-12. Ник Сузуки («Монреаль»), Давид Пастрняк («Бостон»), Куинн Хьюз («Ванкувер») – 1.
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