Легкоатлет из ЮАР побил рекорд Болта, 11-й сезон подряд пробежав стометровку менее чем за 10 секунд

Бегун из ЮАР побил рекорд Болта по сезонам со стометровкой быстрее 10 секунд.

12 апреля южноафриканский легкоатлет Акани Симбине пробежал 100 метров на Золотом Гран-при в Ботсване за 9,90 секунды. Он сумел выбежать из 10 секунд 11-й сезон подряд.

Симбине превзошел достижение восьмикратного олимпийского чемпиона Болта, который бегал стометровку быстрее 10 секунд 10 сезонов подряд.

Симбине 31 год. Он является серебряным призером Олимпиады-2024 в эстафете 4×100 м.

Усэйн Болт – действующий рекордсмен на 100 м (9,58 с) и 200 м (19,19 с). Завершил спортивную карьеру в 2017 году.