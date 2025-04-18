«Байер» рассчитывает получить 15-20 млн евро за Алонсо. Агент Хаби провел переговоры с «Реалом»
«Байер» хочет заработать на уходе Хаби Алонсо.
Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, клуб из Леверкузена рассчитывает получить 15-20 млн евро в виде компенсации в случае ухода тренера.
Отмечается, что представитель Алонсо Иньяки Ибаньес провел переговоры с «Реалом». Однако мадридский клуб пока не выходил на прямой контакт с «Байером».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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