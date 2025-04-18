Кубок Гагарина. «Трактор» в гостях у «Динамо» Минск, «Ак Барс» против «Динамо» Москва
«Динамо» Минск примет «Трактор» в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Также в пятницу «Ак Барс» проведет 4-й матч серии с «Динамо» Москва.
Второй раунд
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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