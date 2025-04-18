Клопп не будет тренировать в следующем сезоне – ни «Реал», ни Бразилию. Алонсо – главный кандидат для «Мадрида» (Флориан Плеттенберг)
Юрген Клопп не возглавит «Реал» в следующем сезоне.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Ливерпуля» недоволен своей ролью в Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Немец якобы заинтересован в работе в «Реале» или в сборной Бразилии.
Агент Клоппа Марк Косицке в интервью Sky опроверг эти слухи.
«Юрген очень доволен своей новой ролью в Red Bull», – сказал Косицке.
Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, интерес к Клоппу по-прежнему исходит со стороны топ-клубов и нескольких федераций. Однако специалист не намерен возвращаться к тренерской работе в следующем сезоне – даже в «Реале» или сборной Бразилии.
Утверждается, что Хаби Алонсо из «Байера» по-прежнему остается главным кандидатом для мадридского клуба на пост главного тренера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости