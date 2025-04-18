  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клопп не будет тренировать в следующем сезоне – ни «Реал», ни Бразилию. Алонсо – главный кандидат для «Мадрида» (Флориан Плеттенберг)
33

Клопп не будет тренировать в следующем сезоне – ни «Реал», ни Бразилию. Алонсо – главный кандидат для «Мадрида» (Флориан Плеттенберг)

Юрген Клопп не возглавит «Реал» в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Ливерпуля» недоволен своей ролью в Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Немец якобы заинтересован в работе в «Реале» или в сборной Бразилии

Агент Клоппа Марк Косицке в интервью Sky опроверг эти слухи. 

«Юрген очень доволен своей новой ролью в Red Bull», – сказал Косицке. 

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, интерес к Клоппу по-прежнему исходит со стороны топ-клубов и нескольких федераций. Однако специалист не намерен возвращаться к тренерской работе в следующем сезоне – даже в «Реале» или сборной Бразилии.

Утверждается, что Хаби Алонсо из «Байера» по-прежнему остается главным кандидатом для мадридского клуба на пост главного тренера.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoРеал Мадрид
logoЮрген Клопп
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рамос поддержал «Реал» после вылета от «Арсенала»: «С «Мадридом» вчера, сегодня и всегда. 6 ЛЧ за 10 лет»
31сегодня, 11:40Фото
«Ни Гвардиола, ни Анчелотти не побеждают каждый год. Они – лучшие в мире, а люди ждут этого от меня. Здесь нелегко выигрывать, как показывает история». Феррейра о «Палмейрасе»
8сегодня, 10:45
Алонсо – фаворит на замену Анчелотти в «Реале». Клопп – 2-й у букмекеров, Зидан – 5-й, Моуринью – 6-й
90сегодня, 07:32
Главные новости
Роналду бросил школу в 14 лет, но пройдет на отлично этот диктант. Сможете так же?
24 минуты назадТесты и игры
Канчельскис о «Химках»: «Президент не голодает, наверное, а футболисты пусть терпят. Нельзя пускать искусственные клубы в РПЛ! Они играют на безобразных полях, убивают наш футбол»
939 минут назад
Алаев о посещаемости «Химок»: «Это проблема и ущерб для РПЛ. На «Зенит» – «Краснодар» было 60 тысяч болельщиков, приезжаю в Химки и думаю – это одна лига?»
1946 минут назад
«Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «МЮ», «Челси» претендуют на Хейсена, «Реал» еще не определился. Отступные защитника «Борнмута» – 58 млн евро (Relevo)
8сегодня, 14:19
Анчелотти не хочет уходить из «Реала». Карло считает, что клубу нужны серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера (Relevo)
78сегодня, 14:13
Мостовой о «Спартаке»: «Осечки бывают – «Реал» проиграл «Арсеналу» в ЛЧ. Футбол же не наука. Аналитики стали тренировать, а 20 лет не могут высчитать, как остановить Месси и Роналду»
16сегодня, 13:57
Личка о «Динамо»: «Если кто-то обижен, будет сидеть со мной на скамейке. Играть будут те, кто на тренировках дает максимум»
10сегодня, 13:49
Гаврилов о Дзюбе: «Что вы с ним носитесь, это сильный игрок, что ли? Уровень РПЛ упал – в ней и я в 80 лет смогу забивать»
38сегодня, 13:44
Роналду поздравил дочь Беллу Эсмеральду с 3-летием: «Наша любовь всегда с тобой»
13сегодня, 13:23Фото
Флик о Ямале: «Все знают, что Ламин – гений, несмотря на свои 17 лет. На его плечах лежит большое давление»
13сегодня, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ренн» против «Нанта», «ПСЖ» примет «Гавр» Кузяева в субботу, «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром»
21 минуту назад
Конте об «Интере»: «Поздравляю с выходом в полуфинал ЛЧ. Один год может быть случайностью, но если это происходит каждый сезон, значит, итальянский футбол на высоком уровне»
13 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» Фирмино примет «Аль-Фейху»
217 минут назад
Тюрам может не сыграть с «Болоньей», а также с «Миланом» в Кубке. У форварда «Интера» повреждение бедра
225 минут назад
«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей из-за отключения света на стадионе по ходу матча с «Ростовом»
126 минут назад
Агент Батракова о новом контракте: «Каких-то промывных вещей нет, мы в рабочем диалоге. Не вижу поводов для беспокойств – обе стороны хотят продлить соглашение»
429 минут назад
«Меня критиковали за молитву перед матчами, а «Атлетик» не критикуют. Люди из низов должны иметь те же права». Экс-тренер «Реала» Лопес Каро об отношении к религии
142 минуты назад
Селюк об Артиге: «Топ-тренер, 10 лет был в системе «Барселоны». Любой клуб из топ-5 РПЛ, который пригласит его, будет претендовать на чемпионство»
759 минут назад
«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за использование пиротехники. Двух фанатов с петардами задержали на матче с «Краснодаром»
6сегодня, 14:23
«Вопрос не ко мне». Генменеджер «Химок» об отсутствии денег у клуба
8сегодня, 13:58