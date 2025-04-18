Клопп не будет тренировать в следующем сезоне – ни «Реал», ни Бразилию. Алонсо – главный кандидат для «Мадрида» (Флориан Плеттенберг)

Юрген Клопп не возглавит «Реал» в следующем сезоне.

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер «Ливерпуля» недоволен своей ролью в Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Немец якобы заинтересован в работе в «Реале» или в сборной Бразилии .

Агент Клоппа Марк Косицке в интервью Sky опроверг эти слухи.

«Юрген очень доволен своей новой ролью в Red Bull», – сказал Косицке.

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, интерес к Клоппу по-прежнему исходит со стороны топ-клубов и нескольких федераций. Однако специалист не намерен возвращаться к тренерской работе в следующем сезоне – даже в «Реале » или сборной Бразилии.

Утверждается, что Хаби Алонсо из «Байера» по-прежнему остается главным кандидатом для мадридского клуба на пост главного тренера.