Игрокам «Химок» выплатили зарплату за декабрь

«Химки» выплатили игрокам деньги за декабрь.

«Сегодня футболисты «Химок» получили зарплату за декабрь, эта информация соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки » бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.

Сегодня команда провела первую тренировку в полноценном режиме под руководством Магомеда Адиева. Ранее игроки основного состава работали в тренажерном зале и самостоятельно на поле без главного тренера, протестуя из-за долгов по зарплате. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».