Игрокам «Химок» выплатили зарплату за декабрь
«Химки» выплатили игрокам деньги за декабрь.
«Сегодня футболисты «Химок» получили зарплату за декабрь, эта информация соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.
Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.
Сегодня команда провела первую тренировку в полноценном режиме под руководством Магомеда Адиева. Ранее игроки основного состава работали в тренажерном зале и самостоятельно на поле без главного тренера, протестуя из-за долгов по зарплате. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».
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