World Team Trophy. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Метелкина и Берулава выступят с короткими программами
18 апреля на World Team Trophy пары выступят с короткими программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 11:00 по московскому времени
Первая разминка
1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Вторая разминка
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Сара Конти – Никола Мачии (Италия)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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