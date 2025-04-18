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World Team Trophy. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Метелкина и Берулава выступят с короткими программами

18 апреля на World Team Trophy пары выступят с короткими программами.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 11:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Анастасия МетелкинаЛука Берулава (Грузия)

Вторая разминка

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

5. Рику МиураРюичи Кихара (Япония)

6. Сара Конти – Никола Мачии (Италия)

Расписание World Team Trophy-2025 в Токио

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Алиса Ефимова
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
Рику Миура
Деанна Стеллато-Дудек
Рюичи Кихара
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Никколо Мачии
logoсборная Японии
Сара Конти
пары
сборная Грузии
Миша Митрофанов
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Канады
logoсборная Франции
Павел Ковалев
Камилла Ковалев
logoсборная США
Максим Дешам
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