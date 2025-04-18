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Стадион «Краснодара» сменит название на «Ozon Арена» с 1 мая

Стадион «Краснодара» будет называться «Ozon Арена».

«Сегодня мы представляем новый этап клуба «Краснодар» и официально объявляем о скорейшем партнерстве с одной из самых технологичных и быстро идущих компаний – компанией Ozon.

Мы уверены, что сегодняшнее подписание поможет началу долгосрочного и плодотворного сотрудничества. И мы уже сделали первый шаг в этом направлении.

Это беспрецедентное событие в истории нашего клуба – с 1 мая 2025 года наш стадион будет носить название «Ozon Арена», – объявил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Строительство стадиона «Краснодара» было начато в апреле 2013 года, завершено в октябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 33 179 мест, из них 3 561 ­­– VIP-места и ложи.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
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