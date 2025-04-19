НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Майами», «Мемфис» встретится с «Далласом»
Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.
Команды разыграют последние 2 путевки в плей-офф.
На Востоке «Атланта» примет «Майами». На Западе «Мемфис» встретится с «Далласом». Победителей ждет встреча с лидерами конференций в 1-м раунде плей-офф.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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