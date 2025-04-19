НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Майами», «Мемфис» встретится с «Далласом»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.

Команды разыграют последние 2 путевки в плей-офф.

На Востоке «Атланта » примет «Майами ». На Западе «Мемфис » встретится с «Далласом ». Победителей ждет встреча с лидерами конференций в 1-м раунде плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.