24

НБА. Плей-ин. «Атланта» примет «Майами», «Мемфис» встретится с «Далласом»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.

Команды разыграют последние 2 путевки в плей-офф.

На Востоке «Атланта» примет «Майами». На Западе «Мемфис» встретится с «Далласом». Победителей ждет встреча с лидерами конференций в 1-м раунде плей-офф.

НБА

Плей-ин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМемфис
результаты
logoМайами
logoНБА
logoДаллас
logoАтланта
logoНБА плей-ин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Физрук, единорог, худший контракт, идиот и старпер года. Раздаем награды за сезон НБА
44сегодня, 18:05
«Чикаго» и «Сакраменто» завершили сезон-2024/25, «Майами» и «Даллас» поборются с «Атлантой» и «Мемфисом» за последние места в плей-офф своих конференций
10вчера, 10:40Фото
«Уорриорс» пробиваются через «Мемфис», «Даллас» все еще мечтает о плей-офф. В НБА стартует плей-ин
2515 апреля, 21:25
Главные новости
Определилась окончательная сетка плей-офф Евролиги
1сегодня, 20:52Фото
Евролига. Плей-ин. «Реал» обыграл «Баварию» и вышел в плей-офф
4сегодня, 20:27
«Майами» интересуется Беном Сарафом, вышедшим на драфт-2025 НБА
1сегодня, 20:20
Леброн Джеймс: «Энтони Эдвардс поразителен. Живет баскетболом»
2сегодня, 20:07
Лука Дончич: «Печально слышать слова Нико Харрисона, никогда не отзывался о нем негативно и просто хочу двигаться дальше»
5сегодня, 19:56
«Он работает». Лука Дончич продолжает пользоваться телефоном, который разбил после сообщения об обмене
1сегодня, 19:41
«Лейкерс» продлили контракт с Робом Пелинкой и сделали его президентом по баскетбольным операциям
3сегодня, 19:29
Грегг Попович потерял сознание в ресторане и попал в больницу
8сегодня, 19:20Видео
Запущен фэнтези-турнир по плей-офф НБА. Приглашаем собирать команды!
сегодня, 19:01Фэнтези
Николе Йокичу не хватило 0,4 очка в среднем до исторической линейки в 30+10+10 при точности в 50-40-80 процентов
14сегодня, 18:53Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Ариэль Хукпорти может сыграть против «Детройта»
55 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Бурк»
сегодня, 20:40
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уступил «Меркезефенди», «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир»
сегодня, 20:25
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Кремону»
сегодня, 20:20
Форвард Брэди Мэнек присоединился к «Мерсину» до конца сезона на правах аренды
сегодня, 19:09Фото
НБА связывалась с «Дубаем» по поводу своего европейского проекта
1сегодня, 18:41
Единая лига ВТБ объявила претендентов на индивидуальные награды регулярного сезона
сегодня, 15:05
20-летний Андрей Стоякович не будет участвовать в драфте НБА в этом году
5сегодня, 13:14
«Джей Джей превратился в тренера по мотивации». «Лейкерс» смотрели матч «Голден Стэйт» и «Мемфиса» в иммерсивном кинотеатре
1сегодня, 12:01
Энтони Эдвардс о технических фолах в плей-офф: «Не буду ничего говорить, буду вести себя тихо-тихо»
1сегодня, 11:16