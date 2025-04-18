Рудковская – Розанову: «Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей. Видимо, включусь в процесс по полной с адвокатами и свидетелями»

Яна Рудковская ответила тренеру Сергею Розанову на слова о том, что его оболгали.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной сообщила в чате одного из телеграм-каналов, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах Розанов работал в академии Евгения Плющенко .

Жилина подтвердила слова матери. Саша Плющенко, в свою очередь, рассказал, как Розанов обзывал его на тренировках.

«Все сказанное про меня – абсолютная ложь», – заявил сегодня Розанов.

«Удивительные, конечно, люди по земле ходят! Сережа, тебе реально не стыдно?! Тебя Ника Жилина и Саша Плющенко оболгали? Мама тренер спортсменки Ники Жилиной – твоя коллега? Или я?

Ты уж как-то разберись в своих показаниях! А то уже, видимо, я включусь по полной с адвокатами и свидетелями в этот процесс! Не буди лихо, пока оно тихо, Сережа!

Я тебе советую думать, прежде чем давать такие интервью, касаемо «лжи» про тебя несовершеннолетними спортсменами, с которыми ты работал на наших глазах!

Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей до того, как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги.

У нас за 3 дня больше 10 уже таких кейсов, это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность! Хочет ли! Мерзко! Заставлять проходить через это любого ребенка – мерзко!

Ты, работая у нас, меня и Евгения обманул два раза! Причем в принципиальных для нас вопросах! Но мы давали тебе шансы. Но уж теперь тот случай, где ШАНСОВ НЕ ДАЮТ.

Без прошлого нет будущего, Сережа, а прошлое у тебя – херовое, потому что с детьми так нельзя! Станешь отцом – поймешь!

И запомни раз и навсегда! Я – Яна Рудковская , буду отстаивать не только честь своего сына (чьи слова ты, видимо, поставил под сомнение), но и всех детей – спортсменов, пострадавших от тебя, неважно, в каком штабе они на данный момент тренируются», – написала продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко».

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