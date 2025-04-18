Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу в какой-то мере. Все хотели копировать «Барсу», но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом. Пеп из иного мира»
Лионель Месси высказался о влиянии тактики Пепа Гвардиолы на футбол.
«Гвардиола из иного мира. Он другой, видит то, чего не видит никто. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать.
На самом деле, он в какой-то мере навредил футболу – люди пытались играть так же, как наша «Барселона». Но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите, а отношения между игроками и тренером были идеальными», – сказал нападающий «Интер Майами», выступавший ранее за «Барселону», в интервью Simplemente Fútbol.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportskeeda
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