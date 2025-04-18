Шнякин о «Матч ТВ»: «Посмеиваюсь над теми, кто удивляется, что просмотры матчей РПЛ часто превосходят игры топ-лиг. Угадаете, что смотрели больше – финал ЛЧ-2022 или финал Кубка России?»
– Согласен ли ты с тем, что в РПЛ свой невероятный шарм? В чем он для тебя?
– Шарм в том, что лига – наша. Своя. Это не ура-патриотизм. Просто считаю нормальным увлекаться чемпионатом, который проходит в родных городах, где говорят на родном языке, где играют наши парни.
Мне гораздо интереснее переживать не за «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус», а персонально за игрока «Локомотива» Илью Самошникова и вратаря «Спартака» Сашу Довбню, против которых играл в любительской лиге. Поболею за полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга, малийского парня, который русифицировался, освоился в нашей стране, выучил язык, но начинал в Москве с любительского футбола, где мы тоже играли друг против друга.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов из Марьино – района Москвы, в котором я родился и рос. С Сережей Пиняевым восстанавливались в одном реабилитационном центре. И так далее. Вот для меня в удовольствие болеть за таких ребят. От этой аутентичности теплее на душе. И не только мне. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в России и не смотреть российский футбол, а страстно болеть за «Баварию», «Барселону» и «Милан».
Но я всякий раз посмеиваюсь над ребятами, которые удивляются тому, что цифры просмотров матчей РПЛ часто превосходят статистику просмотров игры топ-чемпионатов.
Например, в мае 2022-го был финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль». На следующий день состоялся финал Кубка России «Спартак» – «Динамо». Угадаете, какую игру на «Матч ТВ» посмотрело большее количество телезрителей?
Об этом и речь. Это нормально. Support your local team, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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