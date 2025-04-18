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«Астон Мартин» предлагает Ферстаппену 300 млн долларов за 3 сезона (GdS)

«Астон Мартин» готов на «сделку века» ради Ферстаппена, пишет итальянская пресса.

Команда «Астон Мартин» пытается переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Контракт четырехкратного чемпиона «Формулы-1» с австрийской командой действует до конца 2028 года, но включает в себя опции расторжения.

По информации La Gazzetta dello Sport, британцы готовы заплатить Ферстаппену 300 миллионов долларов за выступления в 2026-2028 годах. Издание называет потенциальное соглашение «сделкой века».

Утверждается, что столь щедрое предложение возможно благодаря Суверенному фонду Саудовской Аравии – совладельцу компании «Астон Мартин» и спонсору команды. Ближневосточная страна предположительно намерена выкупить коллектив «Ф-1» у канадского бизнесмена Лоренса Стролла.

Перед Гран-при Саудовской Аравии сам Макс сообщил, что не думает об уходе из «Ред Булл», а пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал выступления в паре с Ферстаппеном «очень маловероятными».

Франц Тост о выборе Ферстаппена: «Верю в будущее «Астон Мартин». Зачем «Мерседесу» Макс, если есть Расселл?»

«Не знаю, о чем речь. Хочу продолжать работать и улучшать машину». Макс Ферстаппен высказался о возможном уходе из «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Гран-при Саудовской Аравии
Лоренс Стролл
logoАстон Мартин
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
возможные переходы
logoМакс Ферстаппен
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