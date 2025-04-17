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  • «Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости
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«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости

1. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв «Арсеналу» дома – 1:2! Сака и Мартинелли забили, Куртуа отразил удар Букайо с пенальти, 11-метровый на Мбаппе отменили после ВАР. «Интер» сыграл с «Баварией» 2:2 и вышел в полуфинал.

«Барселона» сыграет с «Интером» на стадии 1/2 финала, «ПСЖ» – с «Арсеналом».

2. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, вновь обыграв «Ростов» (2:0). Соболев забил, а еще один гол Александра в 1-м тайме отменили из-за офсайда. Команда Сергея Семака встретится с ЦСКА, который прошел «Динамо».

«Спартак» в 1/2 финала Пути регионов встретится с «Динамо», «Локомотив» – с «Ростовом».

3. «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс» – 3:1, команда Кудашова сократила отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2. Минское «Динамо» разгромило «Трактор» 8:0 и сократило отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2.

4. Фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. Президент Федерации фигурного катания Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ситуацию до обращения расследовать не будут.

Кстати, против ученика Розанова турка Али Эфе Гюнеша начато расследование по обвинению в сексуальных домогательствах.

5. Сергей Семак останется в «Зените» вне зависимости от результатов сезона, утверждает «СЭ».

6. «Химки» назначили Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера и могут отправить вторую команду на матч с «Зенитом» в случае бойкота игроков основы.

7. Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене. Группа представит новый тематический ремикс.

8. НХЛ. «Монреаль» победил «Каролину» (4:2) и вышел в плей-офф впервые с 2021 года, В 1-м раунде «Канадиенс» сыграют с «Вашингтоном», остальные пары – здесь.

9. Олимпийский призер в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус.

10. НБА. Плей-ин. 38 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Чикаго», «Сакраменто» дома уступил «Далласу».

11. Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф, МБА-МАИ победила «Енисей» в овертайме.

12. Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала соответствующий указ.

13. Тренер сборной России Михаил Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу.

14. Дмитрий Губерниев подал заявку на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.

Цитаты дня.

Быстров о спонсорском «Мерседесе» в «Спартаке»: «Обещали «ешку», какого-то хера дают «цешку», #####, еще и прошлого года. Сказал, что на этом пылесосе не поеду, продал за полцены»

Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Ее пример показал, что мы выставили себя идиотами, вся страна. Мы никому ничего не объяснили и получили по заслугам»

Итурральде о бане Мбаппе на 1 матч: «Судья ошибся, описав удаления Килиана и Санчеса одинаково. Но комитет все равно мог наказать одного из них строже, чем другого»

Фетисов о Демидове в НХЛ: «У меня вопрос к СКА и ФХР. Как они отпустили парня, который полюбился болельщикам? Убежал при первой возможности. Что получил наш хоккей? Компенсацию выплатили?»

Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен. В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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