«Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, «Интер» прошел «Баварию», «Зенит» и ЦСКА в финале Пути РПЛ, все пары плей-офф НХЛ, фигуристка Жилина рассказала о домогательствах, 8 шайб от минского «Динамо» и другие новости

1. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв «Арсеналу» дома – 1:2! Сака и Мартинелли забили, Куртуа отразил удар Букайо с пенальти, 11-метровый на Мбаппе отменили после ВАР. «Интер» сыграл с «Баварией» 2:2 и вышел в полуфинал .

«Барселона» сыграет с «Интером» на стадии 1/2 финала , «ПСЖ» – с «Арсеналом».

2. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, вновь обыграв «Ростов» (2:0). Соболев забил, а еще один гол Александра в 1-м тайме отменили из-за офсайда. Команда Сергея Семака встретится с ЦСКА, который прошел «Динамо».

«Спартак» в 1/2 финала Пути регионов встретится с «Динамо», «Локомотив» – с «Ростовом».

3. «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс» – 3:1, команда Кудашова сократила отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2. Минское «Динамо» разгромило «Трактор» 8:0 и сократило отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2.

4. Фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. Президент Федерации фигурного катания Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ситуацию до обращения расследовать не будут .

Кстати, против ученика Розанова турка Али Эфе Гюнеша начато расследование по обвинению в сексуальных домогательствах.

5. Сергей Семак останется в «Зените» вне зависимости от результатов сезона, утверждает «СЭ».

6. «Химки» назначили Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера и могут отправить вторую команду на матч с «Зенитом» в случае бойкота игроков основы.

7. Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене. Группа представит новый тематический ремикс.

8. НХЛ. «Монреаль» победил «Каролину» (4:2) и вышел в плей-офф впервые с 2021 года, В 1-м раунде «Канадиенс» сыграют с «Вашингтоном», остальные пары – здесь .

9. Олимпийский призер в плавании Климент Колесников получил нейтральный статус .

10. НБА. Плей-ин. 38 очков Хирро помогли «Майами» обыграть «Чикаго», «Сакраменто» дома уступил «Далласу».

11. Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф , МБА-МАИ победила «Енисей» в овертайме.

12. Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года . Мэр города подписала соответствующий указ.

13. Тренер сборной России Михаил Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу.

14. Дмитрий Губерниев подал заявку на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.

Цитаты дня.

Быстров о спонсорском «Мерседесе» в «Спартаке»: «Обещали «ешку», какого-то хера дают «цешку», #####, еще и прошлого года . Сказал, что на этом пылесосе не поеду, продал за полцены»

Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Ее пример показал, что мы выставили себя идиотами, вся страна . Мы никому ничего не объяснили и получили по заслугам»

Итурральде о бане Мбаппе на 1 матч: «Судья ошибся, описав удаления Килиана и Санчеса одинаково . Но комитет все равно мог наказать одного из них строже, чем другого»

Фетисов о Демидове в НХЛ: «У меня вопрос к СКА и ФХР. Как они отпустили парня, который полюбился болельщикам? Убежал при первой возможности. Что получил наш хоккей? Компенсацию выплатили?»

Нино об Овечкине: «Величайший игрок всех времен . В Бразилии хоккей довольно популярен. Хочу посмотреть матч СКА, когда будет возможно»