От Испании сыграют 5 клубов в Лиге чемпионов-2025/26. Ранее 5-ю команду получила Англия
Пять представителей Испании сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Ла Лига получила дополнительное место в главном еврокубковом турнире после вылета «Лацио» из 1/4 финала Лиги Европы.
Испания занимает 2-е место в таблице коэффициентов, имея 23,250 балла, Италия (21,187) идет третьей и уже не сможет подняться выше независимо от дальнейших выступлений «Интера» и «Фиорентины» в текущем сезоне еврокубков.
В нынешнем сезоне от Испании в 1/2 финала пробилась «Барселона» (Лига чемпионов), «Атлетик» (Лига Европы) и «Бетис» (Лига конференций).
Ранее пятое место в Лиге чемпионов получила Англия.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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