От Испании сыграют 5 клубов в Лиге чемпионов-2025/26. Ранее 5-ю команду получила Англия

Пять представителей Испании сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ла Лига получила дополнительное место в главном еврокубковом турнире после вылета «Лацио» из 1/4 финала Лиги Европы.

Испания занимает 2-е место в таблице коэффициентов, имея 23,250 балла, Италия (21,187) идет третьей и уже не сможет подняться выше независимо от дальнейших выступлений «Интера» и «Фиорентины» в текущем сезоне еврокубков.

В нынешнем сезоне от Испании в 1/2 финала пробилась «Барселона» (Лига чемпионов), «Атлетик» (Лига Европы) и «Бетис» (Лига конференций).

Ранее пятое место в Лиге чемпионов получила Англия.