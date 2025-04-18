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Загитова о шоу «Ассоль»: «Мы идем в новом направлении, совмещаем современную симфоническую музыку с роком. Такого не было не только в России, но и в мире»

Алина Загитова заявила, что ее ледовое шоу «Ассоль» не имеет аналогов в мире.

Шоу пройдет с 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге.

– Ваше новое шоу «Ассоль» рекламируется не как традиционное, а как рок-мюзикл на льду. Что это значит? Такого же еще не было в России?

– Мы с командой решили внести в мир фигурного катания новый жанр. Вообще, я вас поправлю – такого не было не только в России, но и в мире. Может показаться, что я говорю немного свысока, но это факт. Такого еще никто не делал. Мы идем в новом направлении и совмещаем современную симфоническую музыку с роком. 

– И в чем же состоит главное отличие «Ассоль» от постановок, к которым мы привыкли в России?

– Это синтез жанров и видов искусства: фигурное катание, поэзия, современная хореография с элементами балета в стиле Дианы Вишневой, рок-музыка, выступление артистов мюзикла и цирка. Кстати, у нас будут живые музыканты – рок-группа, которая на протяжении всего шоу будет исполнять живую музыку.

– Для большинства ледовых шоу в нашей стране главное время — новогодние каникулы, именно к ним приурочивают премьеры, в эти дни идет борьба за ледовые дворцы. Вы же запланировали «Ассоль» на лето. Рассчитываете использовать интерес к «Алым парусам», которые  пройдут в Петербурге в это же время?

– Да, конечно. У меня не было ни одного выпускного в жизни – ни в детском саду, ни в школе, ни в университете. И я шучу, что мне пришлось делать масштабное ледовое шоу в Петербурге, чтобы приехать на праздник выпускников «Алые паруса», что всегда было моей мечтой. Представьте: белые ночи, теплое время года, Санкт-Петербург...

– «Ассоль» — это чисто питерская история? Или шоу станет постоянным проектом, который поедет с гастролями по городам и странам?

– Такие планы есть – возить шоу по городам нашей страны. И, возможно, удастся показать его за пределами России, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Загитова

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Forbes Russia
ледовые шоу
logoсборная России
logoАлина Загитова
женское катание
музыка
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