Сергей Ковалев нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке. Он завершил карьеру в 42 года

18 апреля в Челябинске состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Сергей Ковалев встретился с Артуром Манном. Ковалев победил техническим нокаутом в седьмом раунде – поединок стал для него последним в карьере.

42-летний Ковалев – бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Его профессиональный рекорд – 36-5-1.

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