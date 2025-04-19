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Сергей Ковалев нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке. Он завершил карьеру в 42 года

18 апреля в Челябинске состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Сергей Ковалев встретился с Артуром Манном. Ковалев победил техническим нокаутом в седьмом раунде – поединок стал для него последним в карьере.

42-летний Ковалев – бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Его профессиональный рекорд – 36-5-1.

Сергей Ковалев: «Предложение от Даны Уайта уже не придет, мне 42 года. Я уже напрыгался, хватит»

Дмитрий Бивол: «Ковалев внес огромный вклад в развитие профессионального бокса в России»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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