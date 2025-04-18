Ozon стал партнером «Краснодара» до 2029 года. Логотип компании появится на форме со следующего сезона: «Ozon не боится мыслить нестандартно и держит фокус на клиенте»

Ozon стал официальным партнером «Краснодара».

Ранее стало известно о переименовании стадиона команды в «Ozon Арену» с 1 мая.

«Ozon и футбольный клуб «Краснодар » объявили о стратегическом сотрудничестве до 2029 года. Маркетплейс получил статус официального партнера черно-зеленых. Сотрудничество охватит широкий круг совместных проектов, в том числе социальных.

В рамках партнерства домашний стадион клуба будет переименован – с 1 мая этого года он будет называться «Ozon Арена». Логотип компании появится на игровой форме основной команды в новом сезоне российской Премьер-лиги-2025/26.

Совместно с клубом компания также будет поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями», – сказано в пресс-релизе.

«Мы ценим идейную близость наших брендов и очень рады стать частью футбольного движения в Краснодарском крае. Будем вместе работать над развитием детского спорта в регионе и помогать подопечным местных благотворительных фондов», – заявил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

«Ozon – это компания, которая не боится мыслить нестандартно и при этом держит фокус на клиенте, также, как мы держим фокус на болельщике.

Подписание соглашения – начало большого пути. Мы открыты к проектам, которые объединяют людей, технологии и идеи.

Мы верим, что российский футбол заслуживает современного партнерства – эффективного и вдохновляющего», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг .

Первую благотворительную акцию Ozon проведет 19 апреля на футбольном матче между «Краснодаром» и «Ахматом». За каждого болельщика, пришедшего на стадион, компания перечислит по 100 рублей в благотворительную организацию Краснодарского края «Синяя птица».

Фото: t.me/fckrasnodar