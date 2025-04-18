Слот об «Астон Вилле»: «7-я команда АПЛ обыграла «ПСЖ». В такой лиге мы играем»

Арне Слот отметил высокий уровень АПЛ после победы «Астон Виллы» над «ПСЖ» (3:2).

«На неделе мы увидели, насколько хорош «Ньюкасл ». Они идут на 3-м месте. И то, что они так хорошо сыграли в финале Кубка лиги, уже, наверное, не удивляет.

«ПСЖ» был хорош, но «Астон Вилла », занимающая на данный момент седьмое место, показала, что может выиграть у «Пари Сен-Жермен ». В такой лиге мы играем», – сказал тренер «Ливерпуля ».

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