Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не отобрался на ЧМ-2025 в Сингапуре

Евгений Рылов не смог квалифицироваться на чемпионат мира-2025 в Сингапуре.

На чемпионате России в Казани двукратный олимпийский чемпион финишировал четвертым на дистанции 200 м на спине с результатом 1.58,68.

Ранее он не выполнил условия отбора на дистанции 100 м на спине.