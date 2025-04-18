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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не отобрался на ЧМ-2025 в Сингапуре

Евгений Рылов не смог квалифицироваться на чемпионат мира-2025 в Сингапуре.

На чемпионате России в Казани двукратный олимпийский чемпион финишировал четвертым на дистанции 200 м на спине с результатом 1.58,68. 

Ранее он не выполнил условия отбора на дистанции 100 м на спине.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
чемпионат России
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
logoЕвгений Рылов
logoсборная России
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