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  • Глава РПЛ Алаев о «Химках»: «Введено внешнее управление – смотрим ведомости, бухгалтерские документы. Удивило, что разнятся цифры и данные. Главная причина проблемы – менеджмент»
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Глава РПЛ Алаев о «Химках»: «Введено внешнее управление – смотрим ведомости, бухгалтерские документы. Удивило, что разнятся цифры и данные. Главная причина проблемы – менеджмент»

Александр Алаев заявил, что в «Химках» введено внешнее управление.

В пятницу президент РПЛ побывал на тренировке «Химок» и заявил футболистам, что теперь будет находиться с ними на постоянном контакте. Игроки «Химок» тренировались в полном составе перед выездной игрой 25‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, – разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая.

Теперь с учетом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы.

Сама ситуация с «Химками» очень печальная. Крайне неприятная для всех нас. Мы сталкиваемся с тем, что может быть нарушен спортивный принцип.

Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определенные решения.

Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство. Случился ряд факторов, – сказал глава РПЛ Алаев.

Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля. 

Во вторник «Химки» объявили об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. В среду исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Адиев. Также стало известно, что основной состав команды объявил бойкот и фактически не готовится к игре с «Зенитом». 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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