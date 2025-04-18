Глава РПЛ Алаев о «Химках»: «Введено внешнее управление – смотрим ведомости, бухгалтерские документы. Удивило, что разнятся цифры и данные. Главная причина проблемы – менеджмент»

Александр Алаев заявил, что в «Химках» введено внешнее управление.

В пятницу президент РПЛ побывал на тренировке «Химок» и заявил футболистам, что теперь будет находиться с ними на постоянном контакте. Игроки «Химок» тренировались в полном составе перед выездной игрой 25‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, – разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая.

Теперь с учетом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы.

Сама ситуация с «Химками» очень печальная. Крайне неприятная для всех нас. Мы сталкиваемся с тем, что может быть нарушен спортивный принцип.

Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определенные решения.

Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство. Случился ряд факторов, – сказал глава РПЛ Алаев.

Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки » бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.

Во вторник «Химки» объявили об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. В среду исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Адиев. Также стало известно, что основной состав команды объявил бойкот и фактически не готовится к игре с «Зенитом».