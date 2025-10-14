Круговой о 3:0 с Боливией: «Хороший соперник, Россия заслуженно победила. Мы приезжаем в сборную, чтобы побеждать»

Данил Круговой высказался о победе над Боливией (3:0).

«Хороший соперник, мы заслуженно победили. Было немного брака, но главное – победили.

Отличная атмосфера в сборной, мы сюда приезжаем, чтобы побеждать», – сказал защитник ЦСКА и сборной России после BetBoom товарищеского матча.