Шоу с участием музыкантов пройдет в перерыве финала ЧМ-2026 – как на Супербоуле
Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Подобные развлекательные программы традиционно организуют в перерыве каждого Супербоула.
«Я могу подтвердить, что это будет первое в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире.
Мы также вели переговоры о том, как ФИФА может организовать мероприятия на Таймс-сквер во время заключительного уик-энда чемпионата мира, включая матч за третье место и финал.
Я также хочу поблагодарить Криса Мартина и Фила Харви из Coldplay, которые будут работать с ФИФА над окончательным списком артистов, которые выступят во время шоу в перерыве, а также на Таймс-сквер», – заявил Инфантино.
Глава ФИФА не уточнил, будет ли перерыв в финале ЧМ-2026 дольше обычного.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч примет стадион в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.
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