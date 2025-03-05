Шоу с участием музыкантов пройдет в перерыве финала ЧМ-2026 – как на Супербоуле

В перерыве чемпионата мира-2026 пройдет шоу с участием музыкантов.

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Подобные развлекательные программы традиционно организуют в перерыве каждого Супербоула.

«Я могу подтвердить, что это будет первое в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире.

Мы также вели переговоры о том, как ФИФА может организовать мероприятия на Таймс-сквер во время заключительного уик-энда чемпионата мира, включая матч за третье место и финал.

Я также хочу поблагодарить Криса Мартина и Фила Харви из Coldplay, которые будут работать с ФИФА над окончательным списком артистов, которые выступят во время шоу в перерыве, а также на Таймс-сквер», – заявил Инфантино.

Глава ФИФА не уточнил, будет ли перерыв в финале ЧМ-2026 дольше обычного.

Чемпионат мира -2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Финальный матч примет стадион в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.