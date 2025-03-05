Канчельскис о системе «осень – весна»: «Непонятно, почему летом мы отдыхаем, а на замерзших полях играем. Вот вам и «кресты» у Тюкавина. В РФС сидят вредители»

Андрей Канчельскис недоволен календарем Мир РПЛ.

«Тур прошел в безобразных условиях. Не знаю руководителей нашего футбола, как можно давать играть в такую морозную погоду. Непонятно, почему летом мы отдыхаем, а на замерзших полях играем, где на ровном месте можно получить травму. Вот вам и крестообразные связки у Тюкавина. Если бы мы играли в адекватную погоду с нормальной температурой, Костя бы не получил эту травму. Сидят там в РФС вредители.

Почему нельзя отодвинуть чемпионат на месяц позже? Что мешает в данной ситуации сделать такой шаг? «Ротор » вчера играл дома на песке. Волгоград принимал чемпионат мира, а сейчас поле никакое. Зачем мы это делали? Для галочки? Мы же должны делать футбол для зрителей.

Надо, чтобы народ приходил на стадион в хорошую погоду, в комфортных условиях, когда на поле прекрасный газон. Уверен, что если бы чемпионат начали позже, травм как у Тюкавина бы не было. Все были бы довольны, от болельщиков до игроков.

Если бы мы играли в международных соревнованиях, я бы не имел возражений. Другое дело, что три года ничего нет, а мы играем по старой системе. Мы уже Тюкавина потеряли из-за вашей системы «осень – весна». Давайте уже начнем чемпионат тогда после январских праздников. Не может футболист нормально в минусовую погоду играть», – сказал бывший полузащитник сборной России.