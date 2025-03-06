Матч окончен
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Бенфику» в гостях – 1:0. Рафинья забил, Кубарси удалили
«Барселона» обыграла «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 21-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве – Пау Кубарси получил прямую красную карточку. Рафинья забил единственный гол в матче на 61-й минуте.
Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финалаЭштадиу да Луш
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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