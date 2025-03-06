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«Барселона» в меньшинстве обыграла «Бенфику» в гостях – 1:0. Рафинья забил, Кубарси удалили

«Барселона» обыграла «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 21-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве – Пау Кубарси получил прямую красную карточку. Рафинья забил единственный гол в матче на 61-й минуте.

Европа. Лига чемпионов 5 марта 20:00
1/8 финала
Эштадиу да Луш
Бенфика
Матч завершен
0
0 - 1
2.4XG2.13
1
Барселона
Коэффициенты
Матч окончен
Рего
90’
+1’
Кекчю   Саншеш
84’
Павлидис   Артур
84’
79’
де Йонг   Касадо
78’
Левандовски   Мартин
Альваро Фернандес
73’
Баррейро   Белотти
70’
Скьеллеруп   Рего
70’
61’
  Рафинья
Томаш Араужу   Даль
57’
56’
Ямаль   Ферран Торрес
2тайм
Перерыв
Антониу Силва
45’
+5’
45’
+2’
Мартинес
Баррейро
45’
28’
Ольмо   Араухо
22’
Кубарси
Бенфика:
Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57), Кекчю (Саншеш, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70), Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Артур, 84), Актюркоглу, Самуэл Соареш, Даль, Сантуш, Байрами, Нуну Феликс, Рего, Саншеш, Приоште, Секейра, Артур, Белотти, Престианни
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямаль (Ферран Торрес, 56), Левандовски (Мартин, 78), Пенья, Кочен, Араухо, Эрик Гарсия, Форт, Мартин, Торре, Лопес, Касадо, Ферран Торрес, Фати, Виктор

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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