Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
Сборная Бразилии сыграет с Японией в гостевом товарищеском матче.
В ночь на среду Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико в США.
Товарищеские матчи
14 октября 10:30, Ajinomoto Stadium
14 октября 11:00, Сеул Стэдиум
Не начался
14 октября 15:00, Shabab Al Ahli Stadium
14 октября 16:00, Уллеволл
Не начался
14 октября 17:00, Arena Kombëtare
15 октября 00:00, Chase Stadium
Не начался
15 октября 00:00, Ред Булл Арена Харрисон
15 октября 01:00, Dick's Sporting Goods Park
15 октября 02:30, Эстадио Омнилифе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
