Кокорин о «Спартаке»: «Я пришел в народную команду, но там в высшей степени непрофессионально все было. Суперклассный тренер Тедеско, но постоянно какие-то интриги»

Александр Кокорин неодобрительно высказался о периоде в «Спартаке».

– Вы прилично прошлись по «Спартаку» на подкасте у Федора Смолова: «Клуб для интриг, клуб-интриган, живет сплетнями, кайфует от этого». Хоть о ком-то в «Спартаке» за время вашего пребывания там остался позитив?

– Хочу, чтобы вы понимали, почему все это сказал. Я пришел в народную команду, историческую, с огромным количеством болельщиков. Только подписал контракт, это еще нигде не могло просочиться – уже читаю об этом, причем не на клубном сайте. Ладно, это еще нормальная история. Но в целом аура необъяснимая. Все было в высшей степени непрофессионально. Может, с тех пор что-то поменялось.

Притом что тогда был суперклассный тренер Тедеско . Но постоянно какие-то интриги, стремление как можно быстрее все донести руководству в определенном свете... В какой-то момент я понял, как выгляжу в глазах того же Федуна . Пошли даже разговоры, что не играю, потому что «Зениту » так обещал! И в это верят! И я во всем этом сижу!

Читаю где-то: у него травма, поскольку его массажист с ним что-то сделал. Господи, да я с этим массажистом работаю всю жизнь, делаю всегда одно и то же. Он повидал больше, чем вы все, вместе взятые.

И такое каждый день. При этом у меня и с ребятами, и с тренерским штабом, и с персоналом все сложилось нормально. Даже с болельщиками. Вначале три раза крикнули «иди на ###», а потом никаких проблем и с ними не было.

Для чего постоянно плести интриги и в этом жить? Вместо того, чтобы приехать, потренироваться, поесть и уехать домой готовиться к завтрашнему матчу, думаешь: блин, а тому сказали обо мне так, а этому донесли, что я игры сдаю. При этом меня сделали самым высокооплачиваемым футболистом в «Спартаке», которому надо было только довериться, чтобы я давал результат, – сказал форвард «Ариса ».