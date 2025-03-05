  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Гвардиола нигде не тренировал до «Барсы», Зидан – до «Реала». А почему я не могу сразу работать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!»
138

Александр Мостовой: «Гвардиола нигде не тренировал до «Барсы», Зидан – до «Реала». А почему я не могу сразу работать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!»

Александр Мостовой не понимает, почему не может работать главным тренером в РПЛ.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Хаби Алонсо нигде не тренировал до «Байера», Пеп Гвардиола нигде не тренировал до «Барселоны», Зинедин Зидан нигде не тренировал до «Реала». Несмотря на это, и Алонсо, и Гвардиола, и Зидан выигрывали вместе с «Байером», «Барсой» и «Реалом». А почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!

Отправьте сейчас Хаби вместо Леверкузена в Аугсбург, и что, будут победы? Такого не бывает и не будет никогда. Или Сергея Семака отправьте из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И что? Будут чемпионства? Карло Анчелотти почему с «Эвертоном» ничего не выигрывал, а в Мадриде выигрывает? Повторяюсь, результат приносят игроки!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовому вручили тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Легендарный момент 🫡»

Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Рассмотрю только варианты в РПЛ, в ФНЛ – нет, мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне не приснится»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoХаби Алонсо
logoАлександр Мостовой
logoЗинедин Зидан
logoПеп Гвардиола
logoКарло Анчелотти
logoСергей Семак
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Рафиньи больше всех голевых действий в ЛЧ с начала 2024-го – 12+5 в 13 играх
413 минут назад
В 2009-м «Рубин» опрокинул «Барсу» Гвардиолы в ЛЧ. Вспоминаем все матчи российских клубов на «Камп Ноу»
51 минуту назадСпецпроект
Энрике после 0:1 с «Ливерпулем»: «Повторим сегодняшнюю игру – сможем пройти дальше. Они были лучше первые 5 минут, но потом сильнее был «ПСЖ»
3155 минут назад
«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости
10сегодня, 04:10
У Кейна больше всех голов (75) среди игроков топ-5 лиг после перехода в «Баварию»
9сегодня, 02:02
Тренер «Бенфики» Лаже о 0:1 с «Барсой»: «У нас были хорошие моменты, результат мог быть другим. Поедем в Барселону, чтобы победить и выйти в следующий раунд»
29сегодня, 01:32
Кейн, Эдегор, Родриго и Алиссон претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
18сегодня, 01:18
Шченсны сделал 8 сэйвов против «Бенфики» – больше, чем любой вратарь «Барсы» в сухом матче ЛЧ минимум с 2003-го
50вчера, 23:04
Слот про 1:0: «ПСЖ» – номер один в ЛЧ, если посмотреть на статистику. У «Ливерпуля» был только один вариант – защищаться так, как мы это сделали»
63вчера, 22:59
Алонсо после 0:3 с «Баварией»: «Многое сложилось не в пользу «Байера», но виноваты только мы. Ничего еще не окончено – в футболе происходили самые безумные вещи»
22вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Рассказов мог уехать в Европу: «Были предметные разговоры с «Аугсбургом», стопроцентные варианты с «Венецией» и клубом-бустером, откуда пачками уезжают в большие команды»
326 минут назад
«Ливерпуль» обыграл французский клуб в гостях в еврокубках впервые за 6 матчей
138 минут назад
Педри перед ответным матчем с «Бенфикой»: «Будем играть на ничью – можем проиграть. «Барса» дома должна играть на победу. Нужно забыть, что ведем в противостоянии»
4сегодня, 04:37
Кейн о 3:0 с «Байером»: «После удаления стало ясно, что все складывается в пользу «Баварии». Три мяча – отличный результат»
1сегодня, 04:23
Эллиотт о голе в матче с «ПСЖ»: «Это был мой шанс вернуть должок Алиссону. Он лучший в мире, удерживает «Ливерпуль» в борьбе во многих играх»
7сегодня, 03:28
Ван Перси о 0:2 с «Интером»: «Фейеноорд» был хорош в 1-м тайме, быстро пропущенный гол во втором сломал нам игру»
сегодня, 01:46
«Бавария» пробила 17 раз в матче с «Байером». У команды Алонсо 2 удара – в первом тайме, единственный удар в створ – после ошибки Упамекано
5вчера, 22:33
Экс-арбитр Итурральде о наступе Баррейро на голень Иньиго: «Игрок «Бенфики» сразу поднял ногу. Безрассудное действие, очевидная желтая»
11вчера, 22:26
Мюллер иронизировал над экспертами, называя «Баварию» явным андердогом, а «Байер» – фаворитом. Мюнхенцы выиграли 3:0 в первом матче
10вчера, 22:05
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Кейн сделал дубль, Мукиеле получил красную
52вчера, 21:56