Александр Мостовой: «Гвардиола нигде не тренировал до «Барсы», Зидан – до «Реала». А почему я не могу сразу работать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!»
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
«Хаби Алонсо нигде не тренировал до «Байера», Пеп Гвардиола нигде не тренировал до «Барселоны», Зинедин Зидан нигде не тренировал до «Реала». Несмотря на это, и Алонсо, и Гвардиола, и Зидан выигрывали вместе с «Байером», «Барсой» и «Реалом». А почему я не могу сразу тренировать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!
Отправьте сейчас Хаби вместо Леверкузена в Аугсбург, и что, будут победы? Такого не бывает и не будет никогда. Или Сергея Семака отправьте из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. И что? Будут чемпионства? Карло Анчелотти почему с «Эвертоном» ничего не выигрывал, а в Мадриде выигрывает? Повторяюсь, результат приносят игроки!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовому вручили тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Легендарный момент 🫡»
Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Рассмотрю только варианты в РПЛ, в ФНЛ – нет, мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне не приснится»
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