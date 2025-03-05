Мостовому вручили тренерскую лицензию УЕФА категории А: «Легендарный момент 🫡»

Александру Мостовому вручили тренерскую лицензию.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака », Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в высшей лиге.

«🫡🫡 Легендарный момент. Вручение тренерской лицензии», – гласит запись в телеграме Мостового.

Фото: t.me/mostovoy10

Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо»