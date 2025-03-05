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  • Денисов об академии «Зенита»: «Сказал: дайте попробовать – можете вообще не платить, буду здесь жить даже. Старший тренер говорит: «Игорь, ты же нам должен будешь подчиняться». Я вам что, собака?»
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Денисов об академии «Зенита»: «Сказал: дайте попробовать – можете вообще не платить, буду здесь жить даже. Старший тренер говорит: «Игорь, ты же нам должен будешь подчиняться». Я вам что, собака?»

Игорь Денисов рассказал, почему не стал работать в академии «Зенита».

– Когда я приехал на разговор в академию [«Зенита»] и сказал: дайте мне попробовать полгода свои какие-то другие видения, идеи. Если у меня не будет получаться и вы увидите, что я трепло, я просто уйду. Я говорю: а если у меня будет получаться?

– Что тебе ответили?

– Как минимум, что я идиот. Ну, не так, но дали понять. Старший тренер академии мне сказал: «Игорь, ты же нам должен будешь подчиняться». Я говорю: «Я вам че, собака, подчиняться вам?»

Старший тренер академии для меня как футболиста… Я говорю: дайте я попробую, я пришел у вас не деньги зарабатывать, можете вообще мне не платить. Я пришел к вам в мой дом с моими идеями. Дайте мне один год. Я никуда не буду залазить, вашу систему портить. Мне плевать.

Я начал говорить, что я в лепешку разобьюсь, буду здесь жить даже. 2009-му году [рождения] надо три раза двойные тренировки делать. Мне говорят: они не выдержат. Так они не выдержат – они вот так и заходят к Семаку. Я и Сэму (Семаку – Спортс’’) сказал: дай ты интервью, выступи – неготовые дети! – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
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