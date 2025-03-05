Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»
«Вот я пришел главным тренером «Зенита», мне Александр Иванович Медведев говорит: «Игорь, «Зенит» должен стать чемпионом, и точка». Я беру пять лучших выпускников академии, везу на сборы, ставлю в интенсивность, а они не выдерживают. Вопрос, если они не выдерживают – ждать я их не буду, – кто в этом виноват? Я не знаю.
Академия говорит: мы выпустили вам чемпионов ЮФЛ, чемпионов России, чемпионов там, лучших игроков. Да насрать!
Я еще раз говорю в камеру: насрать на ваш ЮФЛ, насрать на ваш чемпионат России. Просто насрать на них. Вы должны машин выпускать в 18-19 лет. А у нас сейчас 18-лений считается молодым таким, маленьким. При такой инфраструктуре, что есть в академии, ты просто обязан выпускать готовых игроков, которых не надо учить», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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