Роналду после дубля Венгрии и ничьей: «Мы все ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»

Криштиану Роналду рад набранному в матче с Венгрией очку.

Португалия упустила победу в отборочном матче ЧМ-2026 в добавленное ко второму тайму время – 2:2. Роналду отметился дублем.

«Мы все ближе и ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!» – написал 40-летний форвард.