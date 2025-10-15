Роналду после дубля Венгрии и ничьей: «Мы все ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»
Криштиану Роналду рад набранному в матче с Венгрией очку.
Португалия упустила победу в отборочном матче ЧМ-2026 в добавленное ко второму тайму время – 2:2. Роналду отметился дублем.
«Мы все ближе и ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!» – написал 40-летний форвард.
