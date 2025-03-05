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«Интер» победил «Фейеноорд» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0. Тюрам и Лаутаро забили, Зелиньски не реализовал пенальти

«Интер» обыграл «Фейеноорд» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Марку Тюрам открыл счет на 38-й минуте. Лаутаро Мартинес отличился на 50-й минуте. Петр Зелиньски на 65-й не реализовал пенальти. 

Европа. Лига чемпионов 5 марта 17:45
1/8 финала
Фейеноорд
Фейеноорд
Матч завершен
0 - 2
0.4XG1.99
Интер
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+6’
Арнаутович
81’
Мартинес   Арнаутович
81’
Аслани   Чалханоглу
Осман
76’
74’
Бастони
72’
Барелла   Фраттези
72’
де Врей   Биссек
Велленройтер
71’
Митчелл
68’
62’
Тюрам   Тареми
Карранса   Уэда
59’
50’
  Мартинес
2тайм
Перерыв
38’
  Тюрам
Фейеноорд:
Велленройтер, Буэно, Ганцко, Белен, Митчелл, Осман, Смал, Модер, Хадж-Мусса, Карранса (Уэда, 59), Пайшао, Андреев, Ка, Плюг, Гирстхов, 'т Занд, Крайевельд, Уэда, Иванушец, Слити, Редмонд
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Ачерби, де Врей (Биссек, 72), Павар, Бастони, Зелиньски, Аслани (Чалханоглу, 81), Барелла (Фраттези, 72), Думфрис, Тюрам (Тареми, 62), Мартинес (Арнаутович, 81), Зоммер, Ди Дженнаро, Биссек, Айду, Мотта, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Арнаутович, Тареми, Quieto

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФейеноорд
онлайны
logoМаркус Тюрам
logoЛаутаро Мартинес
logoПетр Зелиньски
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