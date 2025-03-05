Матч окончен
«Интер» победил «Фейеноорд» в первом матче 1/8 финала ЛЧ – 2:0. Тюрам и Лаутаро забили, Зелиньски не реализовал пенальти
«Интер» обыграл «Фейеноорд» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Марку Тюрам открыл счет на 38-й минуте. Лаутаро Мартинес отличился на 50-й минуте. Петр Зелиньски на 65-й не реализовал пенальти.
Европа. Лига чемпионов 5 марта 17:45
1/8 финалаФейеноорд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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