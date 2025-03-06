НХЛ. «Вашингтон» одолел «Рейнджерс», «Вегас» победил «Торонто», «Лос-Анджелес» проиграл «Сент-Луису»
«Рейнджерс» уступили «Вашингтону» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» уступил «Оттаве» (3:4 ОТ), «Вегас» победил «Торонто» (5:2), «Лос-Анджелес» проиграл «Сент-Луису» (2:3 Б), «Ванкувер» обыграл «Анахайм» (3:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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