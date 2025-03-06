Панарин забил в 3-м матче подряд – «Вашингтону». У него 26+38 в 60 играх

Артемий Панарин забросил шайбу в матче «Вашингтоном» (2:3 ОТ).

Форвард «Рейнджерс » продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке).

Всего в 60 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 64 (26+38) очка.

Сегодня за 22:23 (5:56 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».