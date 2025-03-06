НБА. 84 очка Притчарда и Уайта помогли «Бостону» победить «Портленд», «Денвер» отыгрался с «-14» во встрече с «Сакраменто» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
Четвертая команда Запада «Мемфис» уступила на своей площадке лидеру конференции «Оклахоме». «Денвер» дома прервал победную серию «Сакраменто», отыгравшись с «-14». «Бостон» справился с «Портлендом» за счет 84 очков Притчарда и Уайта.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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