Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»
Александр Мостовой не испытывает интереса к играм сборной России.
Команда Валерия Карпина разгромила сборную Боливии со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче.
«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счетом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй – вообще не смотрел.
Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
