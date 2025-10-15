  • Спортс
Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»

Александр Мостовой не испытывает интереса к играм сборной России.

Команда Валерия Карпина разгромила сборную Боливии со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче. 

«Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счетом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй – вообще не смотрел.

Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли», – сказал бывший полузащитник «Сельты». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
