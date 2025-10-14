Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2026 и в 3-й раз подряд сыграет на чемпионате мира

Саудовская Аравия пробилась на ЧМ-2026.

Команда Эрве Ренара сыграла вничью с Ираком в 3-м туре 4-го раунда азиатской квалификации (0:0) и заняла первое место в группе, обеспечив путевку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Саудовская Аравия выступит на ЧМ в третий раз подряд. Сегодня путевку на турнир также получил Катар.

В 4-м раунде азиатского отбора две первые команды из двух групп выходят напрямую на ЧМ, вторые места сыграют между собой за место в межконтинентальных стыках – это будут Ирак и ОАЭ .