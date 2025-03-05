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Артура Бетербиева разыскивает ФНС из-за долга в 21 тысячу рублей

Артура Бетербиева разыскивает ФНС из-за долга.

Mash написал, что у Артура Бетербиева долг из-за неуплаты налогов. По данным сервиса онлайн оплаты государственных задолженностей, долг Бетербиева составляет 21,235 рублей.

У боксера нет бизнеса в РФ, единственное ИП он закрыл в 2024 году.

«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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