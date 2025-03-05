Артура Бетербиева разыскивает ФНС из-за долга в 21 тысячу рублей

Артура Бетербиева разыскивает ФНС из-за долга.

Mash написал, что у Артура Бетербиева долг из-за неуплаты налогов. По данным сервиса онлайн оплаты государственных задолженностей, долг Бетербиева составляет 21,235 рублей.

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