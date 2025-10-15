Рафинья мог уйти из «Барсы» в 2024-м: «Предложение саудовцев было соблазнительным, я бы решил все проблемы в своей жизни и жизни родителей, моего сына. И многие хотели, чтобы я ушел»

Рафинья Диас рассказал о заманчивом приглашении из Саудовской Аравии в 2024-м.

«Предложение было по-настоящему соблазнительным. Я бы решил все проблемы не только в своей жизни, но и в жизни родителей, моего сына, многих людей.

Естественно, мы думали об уходе из «Барселоны». Я думал, что время, возможно, пришло. Но затем мы поговорили с Фликом, сперва по телефону, а затем и в начале предсезонки, и он сумел убедить меня остаться. Я рад, что он это сделал.

Многие хотели, чтобы я ушел. Невозможно даже перечислить всех. Но я не собирался делать то, чего они от меня ожидали.

Возможно, люди хотели, чтобы я забивал по 30 голов за сезон, но это не мой стиль, я не центрфорвард. Я играю с большой самоотдачей, рвением, усердием, вот кто такой Рафинья . Я всегда отдаю все силы. Но многие хотели, чтобы я ушел, потому что я не соответствовал их ожиданиям, они думали, что у меня нет будущего в клубе. Но мнение тех, кто не знает ни меня, ни даже половины того, через что я прошел, меня беспокоить не будет», – сказал вингер.