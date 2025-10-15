  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья мог уйти из «Барсы» в 2024-м: «Предложение саудовцев было соблазнительным, я бы решил все проблемы в своей жизни и жизни родителей, моего сына. И многие хотели, чтобы я ушел»
8

Рафинья мог уйти из «Барсы» в 2024-м: «Предложение саудовцев было соблазнительным, я бы решил все проблемы в своей жизни и жизни родителей, моего сына. И многие хотели, чтобы я ушел»

Рафинья Диас рассказал о заманчивом приглашении из Саудовской Аравии в 2024-м.

«Предложение было по-настоящему соблазнительным. Я бы решил все проблемы не только в своей жизни, но и в жизни родителей, моего сына, многих людей.

Естественно, мы думали об уходе из «Барселоны». Я думал, что время, возможно, пришло. Но затем мы поговорили с Фликом, сперва по телефону, а затем и в начале предсезонки, и он сумел убедить меня остаться. Я рад, что он это сделал.

Многие хотели, чтобы я ушел. Невозможно даже перечислить всех. Но я не собирался делать то, чего они от меня ожидали.

Возможно, люди хотели, чтобы я забивал по 30 голов за сезон, но это не мой стиль, я не центрфорвард. Я играю с большой самоотдачей, рвением, усердием, вот кто такой Рафинья. Я всегда отдаю все силы. Но многие хотели, чтобы я ушел, потому что я не соответствовал их ожиданиям, они думали, что у меня нет будущего в клубе. Но мнение тех, кто не знает ни меня, ни даже половины того, через что я прошел, меня беспокоить не будет», – сказал вингер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoРафинья Диас
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoБарселона
ESPN
деньги
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья не сыграет с «Жироной». Вингер «Барсы» продолжает тренироваться отдельно после травмы
10сегодня, 11:43
Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
4826 сентября, 13:51
ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
13225 сентября, 17:52
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Бразилия уступила Японии
322 минуты назад
Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»
116 минут назад
Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»
518 минут назад
Роналду после дубля Венгрии и ничьей: «Мы все ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»
228 минут назад
Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»
135 минут назад
Кокорин о «Спартаке»: «Я пришел в народную команду, но там в высшей степени непрофессионально все было. Суперклассный тренер Тедеско, но постоянно какие-то интриги»
1652 минуты назад
Кот-д’Ивуар и Сенегал вышли на ЧМ-2026. Первые сыграют на чемпионате мира впервые с 2014-го, вторые – третий раз подряд
353 минуты назад
У Испании 4 победы подряд с общим счетом 15:0 после поражения от Португалии по пенальти в финале Лиги наций
9сегодня, 20:59
Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2026 и в 3-й раз подряд сыграет на чемпионате мира
8сегодня, 20:50
Англия вышла на ЧМ-2026. Сборная в 8-й раз подряд сыграет на чемпионате мира
38сегодня, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 28 из 48 сборных
4013 минут назад
У Тухеля 7 сухих побед в сборной Англии и поражение в товарищеской игре от Сенегала
23 минуты назад
Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия сыграют в плей-офф африканского отбора ЧМ. Победитель выйдет в межконтинентальные стыковые матчи
434 минуты назад
Пирс Морган: «Роналду 40 лет, а жажда голов за клуб и сборную даже не собирается ослабевать. Просто невероятно»
41 минуту назад
Португалия не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
1сегодня, 21:03
Италия разгромила Израиль – 3:0. Ретеги сделал дубль, Манчини забил на 93-й
6сегодня, 20:44
Англия разгромила Латвию – 5:0. У Кейна дубль, Гордон и Эзе тоже забили
2сегодня, 20:41
Испания вынесла Болгарию – 4:0! Мерино сделал дубль, Ойарсабаль забил с пенальти, Чернев – в свои ворота
2сегодня, 20:37
Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную
5сегодня, 20:00
Круговой о 3:0 с Боливией: «Хороший соперник, Россия заслуженно победила. Мы приезжаем в сборную, чтобы побеждать»
3сегодня, 19:43