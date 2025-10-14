У Испании 4 победы подряд с общим счетом 15:0 после поражения от Португалии по пенальти в финале Лиги наций
Сборная Испании выиграла все матчи после поражения в финале Лиги наций.
Команда Луиса де ла Фуэнте сегодня разгромила Болгарию в квалификации ЧМ-2026 – 4:0. Также болгары были обыграны 3:0 в сентябре. Между этими матчами действующие чемпионы Европы победили Турцию (6:0) и Грузию (2:0).
Таким образом, после поражения от Португалии по пенальти в решающем матче Лиги наций Испания победила четыре раза подряд с общим счетом 15:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости