Российские байдарочники и каноисты не выступят на чемпионате Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять спортсменов

Российские байдарочники и каноисты пропустят чемпионат Европы в Чехии.

Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Соревнования пройдут с 19 по 22 июня.

«В регламенте Международной федерации каноэ (ICF) по допуску нейтральных спортсменов говорится, что она разрешает национальным федерациям, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах или ставить выше безопасность спортсменов.

В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо, в котором указала соревнования и страны, где нас готовы видеть в нейтральном статусе, то же самое сделала и Европейская ассоциация каноэ. Причем надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять.

Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», – сказала Исхакова.