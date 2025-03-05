Российские байдарочники и каноисты не выступят на чемпионате Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять спортсменов
Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.
Соревнования пройдут с 19 по 22 июня.
«В регламенте Международной федерации каноэ (ICF) по допуску нейтральных спортсменов говорится, что она разрешает национальным федерациям, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах или ставить выше безопасность спортсменов.
В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо, в котором указала соревнования и страны, где нас готовы видеть в нейтральном статусе, то же самое сделала и Европейская ассоциация каноэ. Причем надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять.
Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», – сказала Исхакова.
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