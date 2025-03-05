  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Российские байдарочники и каноисты не выступят на чемпионате Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять спортсменов
42

Российские байдарочники и каноисты не выступят на чемпионате Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять спортсменов

Российские байдарочники и каноисты пропустят чемпионат Европы в Чехии.

Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Соревнования пройдут с 19 по 22 июня.

«В регламенте Международной федерации каноэ (ICF) по допуску нейтральных спортсменов говорится, что она разрешает национальным федерациям, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах или ставить выше безопасность спортсменов.

В начале года Международная федерация каноэ прислала письмо, в котором указала соревнования и страны, где нас готовы видеть в нейтральном статусе, то же самое сделала и Европейская ассоциация каноэ. Причем надо учитывать, что есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять.

Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и белорусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», – сказала Исхакова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Елена Исхакова
юниорская сборная России жен
ТАСС
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
ICF (International Canoe Federation)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Российские гребцы не выступят на майском этапе Кубка мира в Польше
124 минуты назад
Российские и белорусские гребцы смогут в августе выступить на чемпионате мира в Милане
вчера, 11:44
Чемпион мира по гребле среди молодежи болгарин Нейков сдал положительный допинг-тест
25 февраля, 07:00
Бывшая украинская гребчиха Жалинская: «Вижу в себе потенциал пробиться в сборную России. Есть планы отбираться в экипаж конкурентоспособный»
229 января, 13:48
Российские слаломисты Харламцев, Храмцов, Новыш и Козлов стали призерами открытого чемпионата Австралии
25 января, 11:53
Российские спортсмены в конце января выступят на открытом чемпионате Океании по гребному слалому
18 января, 08:04
Папуш о нейтральном статусе: «Если бы было что‑то оскорбительное для нас, условно «продайте Родину» или «не поддерживайте Путина», мы такое не подписали бы»
1617 января, 15:24
Тренер сборной России по гребному слалому: «Чехи нас сторонятся. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся»
10817 января, 12:17
Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус
17 января, 08:16
Каноист Петров: «Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я не слышал»
4010 января, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50