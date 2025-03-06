Фонсека дисквалифицирован на 9 месяцев. Тренер «Лиона» кричал судье в лицо на игре с «Брестом»
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Лиона» грозила семимесячная дисквалификация за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».
Дисциплинарный комитет LFP постановил отстранить португальца на 9 месяцев, передает RMC Sport.
Решение по этому делу состоит из двух частей. В первой Фонсеке до 15 сентября 2025 года запрещается перед, во время и после матчей находиться на скамейке, в раздевалке судей, у поля, в тоннеле и коридорах, которые ведут к этим зонам, и выполнять все его официальные обязанности.
Согласно второй части, находиться на скамейке и в раздевалке судей, а также выполнять официальные обязанности до, во время и после матчей нельзя будет до 30 ноября того же года.
У накричавшего на судью Фонсеки сильный стресс из-за «семейных дел и геополитической ситуации». Португалец и его жена-украинка переживают из-за решений Трампа (Le Progrès)
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