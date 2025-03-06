Фонсека дисквалифицирован на 9 месяцев. Тренер «Лиона» кричал судье в лицо на игре с «Брестом»

Паулу Фонсека наказан жестче, чем предполагалось.

Ранее сообщалось , что главному тренеру «Лиона » грозила семимесячная дисквалификация за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».

Дисциплинарный комитет LFP постановил отстранить португальца на 9 месяцев, передает RMC Sport.

Решение по этому делу состоит из двух частей. В первой Фонсеке до 15 сентября 2025 года запрещается перед, во время и после матчей находиться на скамейке, в раздевалке судей, у поля, в тоннеле и коридорах, которые ведут к этим зонам, и выполнять все его официальные обязанности.

Согласно второй части, находиться на скамейке и в раздевалке судей, а также выполнять официальные обязанности до, во время и после матчей нельзя будет до 30 ноября того же года.

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