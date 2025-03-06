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«Бавария» обыграла «Байер» впервые с 2022 года – после трех поражений и трех ничьих

«Бавария» обыграла «Байер» впервые за два с половиной года.

Команда Венсана Компани разгромила леверкузенцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.

В последний раз до этого дня мюнхенцы побеждали в этом противостоянии 30 сентября 2022 года. С тех пор «Байер» одержал три победы, еще три игры завершились вничью.

Ответная игра между командами пройдет 11 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБавария
logoВенсан Компани
logoХаби Алонсо
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
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