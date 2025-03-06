«Бавария» обыграла «Байер» впервые с 2022 года – после трех поражений и трех ничьих
«Бавария» обыграла «Байер» впервые за два с половиной года.
Команда Венсана Компани разгромила леверкузенцев в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.
В последний раз до этого дня мюнхенцы побеждали в этом противостоянии 30 сентября 2022 года. С тех пор «Байер» одержал три победы, еще три игры завершились вничью.
Ответная игра между командами пройдет 11 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости